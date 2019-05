No obstante, aclaró que en su visión del acuerdo nacional, la ex presidente Cristina Kirchner no tiene lugar: "No quisiera nunca que un socio de Cambiemos sea Cristina. Creo que hay un espacio en el medio al que hay que tratar de apelar. Cristina tuvo su oportunidad y además tiene sus problemas judiciales, que no se pueden obviar. Cuando se dice acuerdo, no es lo mismo que rejunte", disparó.