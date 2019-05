No obstante, la austeridad continua no da señales de un alivio inminente para los argentinos desgastados por la crisis, quienes han visto el desempleo subir a 9% y tasas de interés que la Unidad de inteligencia de The Economist llama "paralizantemente altas". "Es como tomar antibióticos", dice el economista de Goldman Sachs Alberto Ramos: "Eventualmente, las medidas fiscales tendrán efecto, pero es difícil verlo en medio de un doloroso ajuste".