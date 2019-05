Schiavi: "Che y que… ¿tuviste alguna novedad de eso del quilombo?".

Valdés: "¿De cuál quilombo? ¿De cuál quilombo?".

Schiavi: "Puf".

Valdés: "¿Del que te conté? No, no. Puf es Puf. No este domingo, el otro domingo".

Schiavi: "¿Es lo de perfil?".

Valdés: "No, no, no. Puf es puf el otro domingo Viborevsky".

Schiavi: "¿Cómo?".

Valdés: "No este domingo, el otro. Puf, pero puf puf eh".

Schiavi: "Bueno, no te entiendo bien".

Valdés: "Escuchame…".

Schiavi: "¿Lo de los dos muchachos estos?".

Valdés: "Stornelli se va a la concha de su madre con el otro".

Schiavi: "¿Cómo?".

Valdés: "Escuchame… los que te cagaron a vos Juan Pablo".

Schiavi: "Los que me cagaron".

Valdés: "¿Quién es el que te cagó a vos? Primera instancia…".

Schiavi: "Si, si, si. Ok".

Valdés: "Y el fiscal que estaba…".

Schiavi: "Ok, ok, son ellos".