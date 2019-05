La decisión de Cristina llevó alivio a su tropa. Mientras esté en la fórmula la van a votar. En ese sentido incluso quienes en el peronismo alguna vez la enfrentaron dicen que debe estar, que no hay margen para que ella dé un paso al costado y descartan cualquier posibilidad de que Sergio Massa ocupe su lugar. "El kirchnerismo duro no lo quiere, no le suban el precio, si ella se corriera por él no lo votarían", alertan quienes escuchan versiones sobre un posible acuerdo con el líder del Frente Renovador y juran que Fernández-Fernández es la fórmula definitiva. No dudan.