Pero el propio Fernández volvió a insistir con que "el indulto es inviable". "Es recomendable no perder el tiempo con estas cosas (rumores), expresó y fue contundente con respecto a la situación judicial de la ex Presidente: "No tengo la necesidad de indultarla, si el derecho funciona Cristina no va a ser condenada". "Creo en su inocencia", agregó.