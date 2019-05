Por lo pronto, los malestares cruzan la relación. Entre los socios de Alternativa Federal el mayor reproche es a lo que califican como "capricho" y "soberbia" del ex ministro. Sostienen que no era posible ahora abandonar el criterio inicial de esta convergencia peronista: el compromiso de resolver la candidatura en elecciones primarias. Eso, recuerdan siempre, fue una manera de dejar abierto el espacio sin imposición de fórmula ni de liderazgo. Por supuesto, se admite que si alguno despegaba largamente en las encuestas, ese compromiso inicial podía ser revisado. No pasó con los propios y tampoco con Lavagna. Massa y Urtubey siempre advirtieron que no se bajaban de la competencia. Exhiben sus números –incluso alguna encuesta circuló ayer en la reunión del mediodía- y al igual que Schiaretti y Pichetto sintieron ese cuadro no se alteraría sustancialmente en el corto plazo. El gobernador cordobés, en especial, consideró además que el tiempo empezaba a jugar en contra y no sólo por Lavagna.