Apenas puesto a caminar como candidato a presidente, Alberto Fernández contó que el análisis básico de Cristina Fernández de Kirchner para consagrarlo habría sido el siguiente: él tendría la virtud de sumar y ella misma, al revés, la carga de dividir. Ese sería el cálculo básico para resolver una fórmula de peso inverso, donde la ex presidente aseguraría la masa sustancial de votos y el ex jefe de gabinete debería agregar el plus necesario para romper el techo actual. Tarea compleja en la que el primer obstáculo quedó a la vista: la ofensiva contra las causas por corrupción no aporta al rearmado de imagen.