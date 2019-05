Para el salteño, sin embargo, lo fundamental es que en octubre Alternativa Federal "enfrente tanto al macrismo como al kirchnerismo". E insistió en que no modificó su opinión tras la designación del ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para encabezar la boleta junto a la senadora Cristina Kirchner. "La fórmula Fernández-Fernández es kirchnerismo en estado puro, no ofrecen muchas novedades, creo que no aporta", señaló el miércoles ante la prensa.