La mayoría de los gobernadores del PJ se expresaron a favor de la unidad del peronismo y celebraron la decisión de Cristina Kirchner. Sin embargo, no dieron señales contundentes sobre un respaldo a la fórmula que integran el ex jefe de Gabinete y la ex presidenta. Los mandatarios no están dispuestos a jugar todas sus cartas antes de que pasen las elecciones provinciales.