"Me llama la atención todos estos que llaman a defender a Cristina, a plegarse. Están todos convalidando el delito. ¿Cuál es el mensaje? Que si vuelen lo van a seguir haciendo. A mí me parece inconcebible. Ellos dicen que no son culpables de nada, que no hicieron ningún delito. Entonces si vuelven, ¿qué? Va a seguir todo igual", agregó.