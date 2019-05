Oscar Martínez: "Estamos pasando momentos muy difíciles y la gente está exasperada, crispada"

"Vivo mal el aliento que se hace de la confrontación”, cuenta el actor que reparte su vida entre Bs. As y el exterior según el trabajo lo vaya guiando. A días del debut de “El cuento de las comadrejas” su protagonista habló con Teleshow sobre la película de Juan José Campanella, los premios y la intuición: “Tiendo a no dejarme llevar por la primera impresión. No me entrego fácil. De todas maneras lo he hecho, y así me ha ido"