También dedicó unas palabras a explicar cómo sería, desde su punto de vista, un tercer gobierno de Cristina Kirchner . Dijo que "no habrá cepo pero sí control de capitales" y que "el ministerio de la venganza se terminará cuando se vaya Macri". "Gobernamos durante 12 años y no perseguimos, no encarcelamos líderes políticos, ni periodistas. Queremos volver a gobernar el país con aquellos que quieran construir un país vivible para todos", concluyó.