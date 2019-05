Entrevistado por el canal TN, Manzanares agregó además que "yo tendré que pagar mi pena como la estoy pagando y lo que reste por pagar, y como también espero para muchos de los que están en la causa a los cuales yo he señalado en mi declaración de arrepentido, porque no solamente me refería a Néstor Kirchner y Daniel Muñoz, sino a muchas otras personas vivas y que, espero, tengan la posibilidad de arrepentirse".