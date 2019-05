A la luz de la amenaza que supone la colusión del narcotráfico con ciertos esquemas de contrabando tales como de trafico de armas y de personas (con una enorme influencia y gran poder corruptor), hoy resulta importante entender que ya no funciona la partición tradicional de que el Poder Ejecutivo va por un lado y el Poder Judicial va por el otro. Esto ya no puede funcionar si se quiere ser efectivo. Es claro que esto debe estar bien reglamentado, de forma que el Estado pueda realizar investigaciones concretas sin sufrir el riesgo de ser rápidamente desbaratadas por estas organizaciones que cuentan con un gran staff de abogados y un gran poder corruptor. Admito que este tipo de experiencias se basa en instituciones estatales consolidadas a través de una burocracia técnica, no politizada. Y es cierto que transportar este tipo de experiencias a países con bajo nivel de institucionalidad, como los de nuestra región, puede resultar extremadamente peligroso.