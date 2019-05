-Estamos trabajando con algunos sectores del Congreso en temas de justicia desde hace tiempo. Hay que destacar que el Ministerio de Justicia es que el ha sacado más leyes con la oposición. Hemos trabajado muy coordinadamente tanto en el Senado como en Diputados. Hay mas de 17 leyes donde el ministerio de justicia tuvo buena intervención. Y nuestro programa Justicia 2020, que está trabajando también para lo que llamamos Justicia 2030, tuvo intervención de 59.000 personas y ha tenido bases en lo que fue la mesa de diálogo argentino en 2001 que a mi me tocó trabajar como secretario. Si no hubo mas trabajo en este sentido es porque algunos sectores no quisieron. Como ocurrió ahora en estos días donde escuchamos algunos dirigentes que están fuera del sistema democrático, quieren eliminar el sistema judicial y politizar el avance de las causas.