En el juicio López trató de justificar el dinero. "Ese dinero era de personas vinculadas a la política de las cuales no puedo hablar. No es una persona, sino varias. Yo mismo no sé quiénes son todos y no puedo saberlo. No puedo explicar el contenido de los bolsos por el riesgo que corremos mi familia y yo", dijo en agosto del año pasado ante el tribunal. Lo declaró después de haberse convertido en arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción, lo que le permitió salir de prisión después de dos años.

Además del dinero de los bolsos, la acusación contra López es por el presunto enriquecimiento ilícito de su casa de Dique Luján, en la localidad bonaerense de Tigre, y de un departamento en Barrio Norte.