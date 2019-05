La reunión que el ex gobernador bonaerense mantuvo con Juan Manuel Urtubey este miércoles en la Casa de Salta en Buenos Aires se transformó en una señal clara del alejamiento del ex candidato a presidente del kirchnerismo más duro. El gobernador salteño es considerado un "traidor" dentro de Unidad Ciudadana debido a sus constantes críticas a la figura de la ex presidenta. Juntarse con él y mostrarse en una foto pública fue marcar una postura política en pleno proceso electoral.