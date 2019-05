En otro pasaje de la entrevista, Pinti indicó aún no sabe a quién apoyará en las elecciones y que, al tener casi 80 años y "nadie a quien votar", tal vez no participe de los comicios. Inmediatamente, se anticipó a una posible respuesta negativa por parte de Alfredo Casero, con quien ha mantenido cruces políticos. "Sé que le va a dar mucha rabia. Me dijo 'culo chato' una vez porque dije que iba a votar en blanco. Si le digo que no voy a votar, me arrastra por el fango", dijo Pinti.