—No le tengo miedo al narcotráfico. No le tengo miedo a la idea de que a los problemas hay que encontrarles solución a partir de que en algún momento los grandes temas estructurales encuentren acuerdo sostenido y donde cada uno haga en su nivel lo que tiene que hacer y no se dedique a marcarle al otro lo que no hace. Con un trabajo sostenido, no hay tema que no pueda encontrar una política pública que lo enfrente y lo resuelva. No creo en la lógica de la grieta que descalifica al otro en vez de ponerse a trabajar.