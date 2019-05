Apenas un rato después, fueron las propias diputada Paula Oliveto y Mariana Zuvic las que presentaron una denuncia similar que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio y la que luego se sumó la propia Carrió . En "anónimos" y transcripciones de escuchas telefónicas hechas en prisión, la denuncia apuntó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex Embajador ante la Santa Sede Eduardo Valdés, el falso abogado D 'Alelessio, los ex policías Ricardo Bogoliuk y Norberto Degastaldi y el propio Ramos Padilla. Lo acusaban de haber actuado "en evidente incompetencia, a efectos de obtener nulidades en las causas de corrupción más emblemáticas como las conocidas como causa de los cuadernos o la causa de los contenedores, desacreditando a aquellos que se acogieron a la ley del arrepentido", precisa Ramos Padilla en su escrito.