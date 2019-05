No fue el único gesto de Moyano. De a poco, agregó alianzas tácticas nada sencillas para su tradición. La convergencia con las CTA funciona en la movilización, pero no aporta en la interna porque es ajena a los "cuerpos orgánicos". No sirve para un confederal cegetista, por ejemplo. Algo similar ocurre con los movimientos sociales, que siguen generando cierto resquemor en muchos jefes sindicales.