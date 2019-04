Entre otros temas, criticó a Cambiemos por no tener la capacidad de cambiar de rumbo a pesar de saber que los resultados no fueron buenos. "Cuando un gobierno se fija ciertos objetivos y ve en la práctica que eso planteado no se está logrando, usted tiene que admitir que se está equivocando. Cuando ante tanta evidencia, no hace nada, tengo derecho a creer que esos objetivos eran sólo discurso", finalizó.