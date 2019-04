El caso generó una disputa entre el tribunal oral y la defensa. Primero los jueces José Martínez Sobrino, Adriana Palliotti y Daniel Obligado del TOF 5 instaron a Florencia Kirchner a volver al país el 4 de abril. La hija de los ex presidentes no regresó para esa fecha y no volvieron a pronunciarse sobre su situación.