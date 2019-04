Quien sorprendió esta mañana fue Omar Maturano, de La Fraternidad. El sindicalista aclaró que coincide con el reclamo del paro de hoy, pero "hay que dejar en claro que somos un gremio orgánico de la CGT", afirmó al justificar la no adhesión de su gremio a la huelga general. "Mientras la CGT no dicte un paro general, no podemos seguir a un grupo que no nos representa aunque pensemos lo mismo", planteó en FM La Patriada.