Con esta decisión, sólo tres involucrados de la megacausa de los cuadernos están detenidos en la cárcel: el ex ministro de Planificación Julio de Vido, su mano derecha Roberto Baratta y el dueño de Electroingeniería Gerardo Ferreyra, el único de los empresarios que fue considerado miembro de la asociación ilícita que habría encabezado la ex presidenta Cristina Kirchner. La ex presidenta también tiene prisión preventiva, pero cuenta con sus fueros de senadora.