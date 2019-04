La acusación de Carrió apuntó contra la ex presidente Cristina Kirchner, al ex embajador Eduardo Valdes, a D'Alessio, a los ex comisarios Ricardo Bogliuk y Aníbal Degastaldi, y al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, entre otros. Ese caso está en manos del juez Bonadio, quien por estas iniciará una licencia (entre el 1 y el 15 de mayo) y será reemplazado momentáneamente por el juez Sebastián Casanello para todas sus causas.