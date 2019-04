El ex gobernador bonaerense se refirió también a las PASO entrerrianas, en las que el gobernador Bordet obtuvo el 58 por ciento de los votos. "Aquí la unidad ha sido un factor fundamental de triunfo, no de un espacio político o un partido, de la gente. Van a ganar los entrerrianos y fundamentalmente va a ganar el país si logramos encauzar en la Argentina en la senda del desarrollo, no del ajuste", explicó.