El senador también hizo referencia al exabrupto de la diputada Elisa Carrió sobre la muerte del ex gobernador José Manuel de la Sota. "Me parece que no aporta para nada, al contrario, no ayuda a Cambiemos", sentenció el ex vicepresidente de Cristina Kirchner y nuevamente cuestionó la política económica del Gobierno: "No estamos por el camino correcto. Necesitamos corregir. El camino indicado es lograr el superávit".