-Esto equivaldría a decirle a los argentinos lo que deben votar. Y no creo que corresponda hacer eso porque a nadie le gusta que le digan a quien votar. Está claro que con el gobierno anterior hubo momentos que no fueron fáciles y complicados. A España no le gustaría volver a esos momentos del pasado. Pero hoy hasta que no se abran las urnas no sabemos lo que va a ocurrir. No es conveniente adelantar acontecimientos ni dramatizar. Tampoco hay que aventurar que el futuro será igual que el pasado. De modo que confío en que los argentinos resuelvan sus problemas y decidan quien desea que les gobierne. Nosotros tenemos nuestras preferencias y quien sea que gane sepa que España estará dispuesto a colaborar como lo ha hecho con cualquier gobierno. La relación entre España y Argentina está muy por encima de cualquier gobierno o color político. En España hubo cambios de gobierno y hubo la misma relación constructiva. Todo el mundo es consciente que el blanco no es lo mismo que negro, pero luego terminan por tornarse en una tonalidad de grises.