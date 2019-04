-No creo que haya que ampliar hacia algunos sectores con los que por lo menos nosotros de la Coalición Cívica no tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver con Sergio Massa, no tenemos nada que ver con cierta lógica PJ que rodea tanto al ex intendente de Tigre como al ex ministro y ex candidato a presidente Roberto Lavagna. Creo que el espacio del diálogo y el consenso es el Parlamento una vez producidas las elecciones. No soy partidario de generar alquimias políticas o electorales. Vamos a estar con Mario Negri en Córdoba, con José Corral en Santa Fe, con Atilio Benedetti en Entre Ríos, con Gerardo Morales en Jujuy sin ningún tipo de especulación y jugando en la cancha como se debe jugar en este momento.