La mención al asfalto había sido realizada por Marcos Peña en el marco de su último informe en la Cámara de Diputados que tuvo lugar el 10 de abril. En medio de un cruce con legisladores de la oposición, Peña dijo: "la pobreza está en el mismo lugar que en 2015, pero con una diferencia… nosotros pusimos cloacas, entonces no me hablen de indignación, eso no es cemento, eso es dignidad".