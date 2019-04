–Me parece que la última medida de control de precios no ayudó mucho. Tuvo un efecto negativo. Puede haber incertidumbre electoral, es posible y es legítimo que eso ocurra. Pero me parece que el Gobierno tiene que hacerse cargo de algunas decisiones que tomó, no puede trasladarle todo a la cuestión electoral, es un reduccionismo. Tiene que analizar lo que hace y por qué lo hace. Lo que hizo con respecto a los precios está anclado en la eventualidad del riesgo electoral, no forma parte de su ADN, de su pensamiento económico. Y eso el mercado lo leyó mal. Incluso en Nueva York cayeron las acciones un 7%.