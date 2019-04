Piumato advirtió además que la empresa contratada –DDL Outsourcing SRL– "no solo se dedica a la tarea encomendada por el Consejo, si no que además, efectúa tareas atinentes a la administración de personal, gestión de talentos, selección y búsqueda del personal, entre otros servicios. Es decir, se trata de una empresa diversificada que ofrece una amplia variedad de servicios y no resulta -en modo alguno- abocada únicamente al proceso contable de calcular el mal llamado impuestos a la Ganacias 4ta categoría".