Massa también se refirió al exabrupto de Elisa Carrió al hablar de José Manuel De la Sota. "Lo de Carrió fue una barbaridad, no fue un malentendido, ni un exabrupto ni una salida de tono. Es una persona inmoral. Es una nueva muestra de la insensibilidad del Gobierno y de sus dirigentes, que no son conscientes del sufrimiento que causan y que atacan hasta a quienes ya no pueden defenderse", concluyó.