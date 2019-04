—Creo que eso tiene mucho que ver con mi propia historia profesional como fiscal y juez, yo me siento que estoy en un rol que ya cumplí. Si un declarante sea o no militar no me está dando el nivel de respuesta que pretendo, intento exigirlo al máximo. Esto tiene que ver no solo con las familias sino con la sociedad toda. Los argentinos necesitan saber la verdad de lo que pasó, por qué pasó y qué hay que hacer para que no pase más. Me siento en la obligación además de estar al servicio de esta gente.