Los Tribunales Orales Federales son los que juzgan los casos de corrupción y hoy son la vedette de Comodoro Py. Por allí pasaron y fueron condenados el ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia de Once; está siendo juzgado Ricardo Jaime por su pasó por la Secretaría de Transporte y el ex secretario de Obras Públicas José López por sus bolsos con nueve millones de dólares.