"Haití también confirma que el amor no tiene barreras, no conoce de países, lenguas, religiones, razas. No importa el color de piel o las distancias. El amor que recibimos sin duda alguna nos atravesó de lado a lado. De cada niño que tocamos, besamos, abrazamos, vimos sonreír, cada persona cuya mano estrechamos. Con cada saludo y buenos deseos que nos llegaron de tantos lados a la distancia, ¿cómo no sentir ese amor? Fuimos de los pocos afortunados que se levantan contentos para ir a trabajar y vuelven cansados pero más felices aún", recuerda Saglimbeni respecto de sus días en Haití.