Por su parte, el diputado nacional y ex titular de la Unión Industrial Argentina, José De Mendiguren, manifestó: "Hoy, con los tarifazos, la presión tributaria y la alta tasa de interés, muchas pymes son obligadas a trabajar a la mitad de capacidad para no cerrar. No podemos permitir que las pymes, que son el motor de nuestra economía, sigan cayendo. Ningún plan de recuperación es posible si solo queda un cementerio de empresas".