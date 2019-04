Massa, a diferencia de los otros referentes, es quizás el que más especula con la idea de que la ex presidente no sería candidata. Piensa en una unidad facilitada de ese modo. Y tiende puente con algunos intendentes bonaerenses, a pesar de que la mayoría del PJ empuja el proyecto CFK 2019. Es un dato significativo, pero nada curioso: la candidatura de la ex presidente se mantiene sólida en la provincia y los intendentes apuestan a su tracción.