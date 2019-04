Tal como informó Infobae ayer, la Cámara Federal dictó así su tercera revisión sobre el caso que nació con las anotaciones de Oscar Centeno. La primera fue al confirmar el procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner, su ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta como líderes de una asociación ilícita y dejar afuera de esa banda a los empresarios que pagaron coimas. La segunda se registró a fin de año cuando dispuso la falta de mérito y la libertad de un grupo de ex secretarios presidenciales del ex matrimonio Kirchner.