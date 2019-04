-Yo no impuse condiciones. Pero mi provincia es mi responsabilidad. No quiero opinar sobre un tema nacional pero sí en el de mi provincia. Durante estos tres años y medio de gestión cuando tuve un funcionario que fue detectado con sospechas de corrupción, automáticamente le pedí la renuncia, fuera quien fuera. Y así hice varios cambios. En la conformación de las listas a diputados provinciales preferí poner dirigentes que no tengan causas pendientes o procesos. Entiendo que primero hay que resolver determinadas cuestiones y después presentarse a los procesos electorales. Esto no fue una imposición, fue una construcción que tiene que ver con una exigencia del electorado entrerriano y con un pensamiento propio: todos tenemos que rendir cuenta de nuestros actos. Yo como gobernador no tengo fueros. Tampoco tuve ninguna denuncia en los 8 años que fui intendente de Concordia. Del mismo modo, exijo que quienes me acompañen vayan con el mismo criterio.