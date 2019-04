Infobae quiso saber por qué Precios Cuidados no fue desarrollado con mayor énfasis de parte del Gobierno, si es tan valorado por la población. "Nosotros no consideramos que el programa Precios Cuidados haya sido descuidado, por el contrario. Precios Cuidados era utilizado por la administración anterior como herramienta antinflacionaria, que no es nuestro caso, ya que para nosotros es una guía, un complemento para los consumidores".