Macri está molesto con la Corte. Molesto no solo por el descuido "de la estabilidad" que dijo percibir por parte de la mayoría del tribunal, sino porque no le encuentra la vuelta a la relación. Es consciente de que, este año, justo el más crucial de su vida política, no habrá cambios. Y que, en todo caso, deberá esperar a ser reelecto. Para su entorno más íntimo, ampliar el número de miembros ahora no sería una opción, como se especuló en algún momento. Preferirían esperar alguna baja para oxigenar el cuerpo.