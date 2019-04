1-El repunte económico. El jefe de Gabinete reiteró su frase de latiguillo ante los 57 embajadores al sostener que es "no creemos que haya soluciones mágicas ni herramientas que muchas veces en el pasado la Argentina usó". Inmediatamente, el ministro Dujovne admitió sin tapujos que la economía argentina no crecerá hasta después de las elecciones porque antes debe despejarse la incertidumbre política de quién gobernará el país después del 10 de diciembre. "Nos quedó en claro que en la Argentina no habrá inversión extranjera hasta después de diciembre", expresó enfático el embajador de un país europeo.