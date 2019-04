"Los intendentes todos los días dan una pelea titánica para tratar que las consecuencias de las políticas económicas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal impacten lo menos posible sobre sus pueblo", destacó Máximo Kirchner. Y agregó: "Nuestro país se merece algo mucho mejor que este presente. La Argentina no se merece esto, ustedes no se lo merecen: ni el que votó a este gobierno, ni el que no lo votó".