Luego de hacer un encendido elogio a la economía de Chile y mencionar la situación de otras naciones vecinas, el Secretario de Estado de la administración del presidente Donald Trump, Mike Pompeo, agregó: "Y, finalmente, en la Argentina, el país ha decidido que los viejos modelos no ofrecen resultados. Que aquellas soluciones ya no funcionan. No es lo que están buscando."