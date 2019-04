Sola dijo también que otro de los errores fue no haber informado el estado real en que recibió el gobierno en diciembre de 2015. "Uno de los errores de Macri es no haber reconocido ni haber hecho un corte de caja con la herencia que le dejaron. Creo que haber puesto un perro en la Casa Rosada en lugar de ponerse a pensar cómo le dejaron la Casa Rosada, fue uno de los errores más grandes. No haberle dicho a los argentinos que esto venía cuesta arriba", agregó.