Lavagna también se refirió a su intención de no participar en las PASO. "Obviamente que las PASO son legales. Existen. Pero lo que importan son las condiciones". Y apuntó contra quienes insisten con esa idea desde el periodismo. "Ni el Presidente ni la ex presidenta van a ir a una PASO. Es curioso que quieran dividir donde hay una alternativa que busca que no haya división".