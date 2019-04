Con el objetivo de "elevar el nivel de la calidad política e institucional argentina", el espacio liderado por Sergio Massa, a través de la referente Mónica Litza, presentó un manifiesto para establecer reglas claras de cara a las elecciones 2019, que comprenden la "no utilización de bots o trolls para distorsionar la realidad, no difamar y no mentir, desarrollar una campaña basada en la verdad, ser transparentes respecto a la información que se difunde y ayudar a concientizar sobre el riesgo social y político de la desinformación".