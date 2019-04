Ahora está convencido de que lo peor ya pasó, pero no quiere decirlo porque la realidad lo contradijo en muchas ocasiones. No duda de que, muy lentamente, la inflación comenzará a bajar, el consumo a recuperarse y el dólar a estabilizarse. También de que la exportación crecerá, la confianza volverá y la incertidumbre se alejará, quizás por mucho tiempo. Es lo que le fue diciendo a los que mantuvieron reuniones con él durante los últimos días, aunque -por las dudas- se cuida en salud. ¿Y si lo peor no pasó?, piensa pero no dice.